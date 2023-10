W Skawinie za dwa lata powstanie osiedle z mieszkaniami na wynajem, też przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych

Skawina ma potencjał

- W Skawinie jest ogromne zapotrzebowanie na mieszkania na wynajem. Dynamicznie rozwijają się strefy gospodarcze i rośnie zainteresowanie zatrudnieniem w firmach. Jednym z ważnych elementów jest miejsce do zamieszkania – mówił Norbert Rzepisko, burmistrz miasta i gminy Skawina podczas spotkania z przedstawicielami inwestora i wykonawcy.

Argumentował, że lokalizacja jest bardzo dobra. Do osiedla prowadzą zbudowane drogi, do centrum miasta bezkolizyjne przejścia tunelami pod torami, kilkaset metrów stanowi odległość do dworca kolejowego, niewiele więcej do centrum Skawiny i m.in. do Parku Miejskiego.

W gminie są miejsca w szkołach i przybywa w przedszkolach i żłobkach.