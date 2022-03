W Wieliczce ruszył Powiatowy Magazyn Pomocy. Dary trafią stąd na Ukrainę oraz do uchodźców

– Do magazynu powiatowego będą przewożone dary gromadzone na terenie Wieliczki, Niepołomic, Kłaja, Gdowa i Biskupic, które następnie będą dostarczane do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych lub do organizacji pomocowych. Za dystrybucję produktów z magazynu na terenie kopalni odpowiadać będzie Państwowa Straż Pożarna – mówi Tomasz Broniowski, dyrektor Biura Spółki wielickiej Kopalni Soli, prezes OSP Wieliczka, członek Zarządu Powiatu Wielickiego.