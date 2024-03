W Wielki Piątek przed świtem ludzie przyjeżdżają tu, żeby umyć się i napić cudownej wody z wielkanocnego źródełka

Źródełko znajduje się w sąsiedztwie miejscowego stadionu sportowego. Kilka lat temu zostało do niego zbudowane wygodne dojście i kładka. Stało się to z myślą o osobach, które co roku w Wielki Piątek przyjeżdżają do Wielkanocy, by obmyć się cudowna wodą. Wielu ludzi wierzy bowiem w jej niezwykłe właściwości. Legenda głosi, że kąpiel w niej wodzie uzdrowiła śmiertelnie chore dziecko. Obmycie się w źródełku i wypicie tutejszej wody ma zapewnić powrót do zdrowia i chronić przed chorobami.

- Ta tradycja sięga XVII wieku. W Wielki Piątek rano przychodzą do naszego źródełka zarówno miejscowi, ale też przyjeżdżają ludzie z dalszej okolicy: z Krakowa, czy spod Kielc – wylicza sołtys Wielkanocy Tadeusz Szymborski.

Według legendy największą moc woda ze źródełka ma w Wielki Piątek przed świtem. Umieszczona na miejscu tablica informuje, że najpierw trzeba obmyć ręce, potem oczy, a na końcu twarz. Tę ostatnia po to, aby dostrzec prawdę.