Więcej lotów do Anglii. Nowe połączenie lotnicze na trasie Kraków - East Midlands

Loty do wschodniej Anglii planowane są dwa razy w tygodniu: w czwartki i niedziele. Obecnie są połączenia na tej trasie, które realizuje linia irlandzka Ryanair.

Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek zapowiedział, że nowe połączenie Jet2.com do Anglii to jedna z pierwszych nowości na sezon zimowy 2023/24.

- Otwarcie połączenia Jet2.com do East Midlands to szansa dla polskich turystów na odkrycie historycznych miejsc środkowo wschodniej Anglii. Jestem pewien, że Kraków i Małopolska również będą niezwykle atrakcyjne dla przybywających z tej części Wielkiej Brytanii, co znacznie wzmocni potencjał gospodarczy między naszymi regionami - powiedział Radosław Włoszek.