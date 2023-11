Wieczór patriotyczny w Proszowicach. W roli głównej uczniowie i… pogoda

To miało być wspólne plenerowe świętowanie na miejskim Rynku. Z tych planów jednak nic nie wyszło. Po południu rozpadał się deszcz i imprezę trzeba było przenieść do sali widowiskowej Domu Kultury. Najbardziej cieszyły się chyba z tej decyzji dziewczęta ze Skalbmierza, tworzące zespół mażoretkowy Rytm. Gdyby wystąpiły na Rynku w swoich efektownych strojach, niejedna mogłaby nabawić się przeziębienia. A taniec w polarach to już nie to… Tymczasem mogły zaprezentować swoje układy taneczne na scenie co prawda dużo mniejszej, ale w niczym nie ujęło ich występom uroku.

Stroje są ważne również podczas poloneza. Uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach, przygotowani tradycyjnie przez Marię Kieruzal, pokazali taniec, jakiego nie powstydziłaby się żadna klasa maturalna.