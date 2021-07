Wielicka klasa A. Nadwiślanka Nowe Brzesko wraca do okręgówki [ZDJĘCIA]

Przed meczem było wiadomo, że Nadwiślanka, aby awansować, musi co najmniej zremisować z Piastem. Zespól z Nowego Brzeska miał dwa punkt przewagi nad Czarnochowicami i lepszy bilans bezpośrednich spotkań. W pierwszej połowie stawka meczu jakby sparaliżowała gospodarzy. Grali bardzo ostrożnie, myśląc przede wszystkim o tym, by bramki nie stracić. Mimo to rywale dwa razy stworzyli sytuacje, po których mogli pokusić się o gola. Najlepszą miał w 17 min. Kącki, który minął już Herdzika, ale z ostrego kąta trafił w boczną siatkę.

Gracze Piasta nie zamierzali ułatwiać rywalom zadania i postawili bardzo trudne warunki. Goście fatalnie zaczęli jednak drugą połowę. Już pierwsza akcja podopiecznych Konrada Tyrpuły przyniosła im bramkę, którą zdobył strzałem z bliska M. Waryłkiewicz. Od tego momentu Nadwiślanka grała już swobodniej, a rywale stracili koncept. Mimo prób nie potrafili poważniej zagrozić Herdzikowi, a upływający czas i upalna pogoda sprawiły, że zaczęło im brakować sił.