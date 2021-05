Wielicka klasa A. Stracona szansa Nadwiślanki. Iskra zwiększa przewagę

Przed meczem było wiadomo, że jego zwycięzca zajmie pozycję przodownika w tabeli. Nadwiślanka traciła bowiem do Iskry dwa punkty. Podopieczni trenera Konrada Tyrpuły, z racji gry na własnym obiekcie, zdawali się lekkimi faworytami. I początek spotkania to potwierdził. Nadwiślanka ruszyła do ataków i już w 7. minucie, po wrzutce Przybyła z rzutu rożnego piłkę do siatki skierował głową Moskal.

Gospodarze poszli za ciosem. W słupek trafił z kilkunastu metrów Zawora, a Moskal po kolejnym kornerze był bardzo blisko powtórzenia wyczyny z początku meczu i podwyższenia wyniku. Największe zagrożenie groziło przyjezdnym z ich lewej strony, gdzie świetnie uzupełniali się Przybył z Gruchałą. Zawodnicy Iskry sprawiali w tej części gry wrażenie zagubionych. Mieli problem z podejście pod pole karne rywali, o stworzeniu bramkowej sytuacji nie wspominając.