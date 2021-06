Wieliczka. Kolejna szkoła podstawowa idzie do rozbudowy. Wartość inwestycji wyliczono na 3,6 mln zł Jolanta Białek

W latach 2016-2017 SP nr 3 w Wieliczce dostała nową halę sportową (z prawej). Teraz przyszedł czas na kolejną rozbudowę "trójki" - o sale lekcyjne

Ogłoszono przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce. Bardzo potrzebna inwestycja ma zostać wykonana do końca 2022 roku. To kolejne tego typu przedsięwzięcie w wymuszone reformą oświaty i powrotem do ośmioklasowych szkół podstawowych. W efekcie wprowadzonych w 2017 roku zmian w systemie edukacji większość wielickich podstawówek zaczęła „pękać w szwach”.