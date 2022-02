Wieliczka. Mieszkańcy masowo przekazują dary dla Ukrainy. Trwa "Pomoc dla Lwowa". Powstaje punkt przyjęć uchodźców

Wieliczka przyłączyła się do krakowskiej akcji „Pomoc dla Lwowa”.

- Część darów została już zawieziona do Krakowa i ruszyła w konwojach do Lwowa, a część rzeczy przekazano do punktu przyjęć uchodźców, który powstaje w gminie Wieliczka. Nieustannie zgłaszają się chętni do pomocy jako wolontariusze, w tym osoby znające język ukraiński. Zaangażowanie mieszkańców jest niesamowite – podawał w sobotę po południu Urząd Miasta w Wieliczce.