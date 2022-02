Wieliczka. Pensja burmistrza w górę. Diety radnych po staremu (na razie)

Wynagrodzenie dla sołtysów i przewodniczących osiedli podniesiono do kwoty brutto 1073 zł (z 715 zł). Tu radni byli niemal jednomyślni (22 „za”, jedna osoba wstrzymała się od głosu).

Burzliwa dyskusja rozpoczęła się przy ustalaniu nowego wynagrodzenia dla burmistrza Wieliczki, który zarabiał do tej pory 10,6 tys. zł (wszystkie kwoty brutto). Komisja budżetu Rady Miejskiej rekomendowała tu podwyżkę o 90 proc., a więc „średnią” (według nowych przepisów pensje szefów gmin, powiatów itp. muszą zostać podniesione z mocy prawa, a widełki tych podwyżek to od 80 do 100 proc.).