Wieliczka. Planowane zamknięcie Reformackiej. Mieszkańcy ciasnych okolicznych ulic protestują przeciwko wyznaczeniu tam objazdu

W przygotowanej przez gminę organizacji ruchu na czas modernizacji ul. Reformackiej – łączącej centrum Wieliczki z drogą krajową nr 94 - zaplanowano zamknięcie tej drogi na cały okres prowadzenia inwestycji. Natomiast objazdy zaproponowano m.in. ulicami Czarnochowską i Bogucką (do DK 94, dla ruchu tranzytowego) oraz Brodzińskiego i Prusa (dla ruchu lokalnego).

Przeciwko takim rozwiązaniom zaprotestowali mieszkańcy. Jak mówi nam inicjatorka petycji, Agnieszka Frąk z osiedla Zadory, ulica Brodzińskiego oraz okoliczne trakty są wąskie i niebezpieczne, a tym samym nie nadają się do poprowadzenia tam objazdów.

„Ulica Brodzińskiego jest wąska i nie ma chodnika. Stoją tam codziennie – często przez cały dzień - samochody m.in. rodziców przywożących dzieci do SP nr 1. (…). Ta ulica to jeden z głównych traktów dla dzieci uczęszczających do do szkół (SP 1, SP 2 i SP 3). W pobliżu znajduje się też Liceum Ogólnokształcące. Ulica jest zbyt wąska, by minęły się tam dwa samochody. W sytuacji, gdy na ulicy jest zaparkowane auto i przejeżdża inne, a na jezdni znajduje się pieszy – dochodziło tu już do potrąceń (….)” - to fragment petycji mieszkańców, która trafiła do Zarządu Dróg Powiatowych i wielickiego starostwa, a także do Urzędu Miasta w Wieliczce.