Wieliczka. Powstanie przystanek autobusowy przy ulicy Niepołomskiej. Mieszkańcy czekają na to od początku XXI wieku

Do porozumienia doszło wreszcie w ostatnich miesiącach. W efekcie podczas ostatniej sesji (2 czerwca) wielicka Rada Miejska mogła zatwierdzić uchwałę o przejęciu od województwa zadania (budowa zatok i peronów autobusowych) przy DW 964.

- Ta inwestycja jest bardzo oczekiwana, tym bardziej że w rejonie ulicy Niepołomskiej znajdują się różne instytucje. To chyba najdłuższy odcinek bez przystanku w gminie Wieliczka. Jak wsiadamy do autobusu przy cmentarzu (ul. Piłsudskiego, przystanek „Wieliczka Cmentarz” - red.) to następny przystanek jest już w Zabawie. Czyli jedzie się dość długo… - zaznaczył podczas sesji przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Luraniec, mieszkaniec Zabawy.