Wieliczka. Przebudowa ulicy Reformackiej blisko finału. Mieszkańcy czekają na asfalt [ZDJĘCIA]

Finał dużej inwestycji, na czas której newralgiczną drogę zamknięto dla ruchu tranzytowego, jest bliski, ale jak alarmują mieszkańcy – wykonawca prac od pewnego czasu nie pojawia się na placu budowy.

- Do zakończenia robót pozostała już tylko nowa nawierzchnia jezdni, jednak nie możemy nakazać firmie wykonującej inwestycję zrobienia tych robót teraz. Wynika to z tego, że „prace są w terminie”, bo zakończenie przebudowy ul. Reformackiej ma nastąpić do 1 sierpnia 2022 roku i do tego czasu firma może sobie dowolnie regulować harmonogram inwestycji – powiedział nam wiceburmistrz Wieliczki ds. inwestycji Piotr Krupa.