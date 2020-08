Wieliczka. Trwa pamięć o wojennej tragedii. Uczczono rocznicę zagłady wielickich Żydów [ZDJĘCIA]

Wojenną tragedię upamiętnia pomnik wzniesiony przy kirkucie w latach 60. XX wieku. To właśnie tam oraz przy tablicy pamiątkowej, wmurowanej dziewięć lat temu przy rynku (na aptece „Rumianek”), obchodzone są rocznice zagłady wielickich Żydów.

W obu miejscach zapalono znicze i złożono kwiaty. Zaprezentowano także wspomnienia emerytowanego profesora Uniwersytetu w Tel Awiwie Uri Shmueli, który jako 14-latek cudem ocalał z zagłady Żydów w Wieliczce. Książka z jego wspomnieniami została wydana w dwóch językach - angielskim i polskim – dzięki staraniom wieliczanina Bogdana Piotrowicza.

27 sierpnia 1942 roku Wieliczka stała się scenerią wielkiej tragedii żydowskiej społeczności. Hitlerowcy nakazali Żydom z całej okolicy zgromadzić się w miasteczku, zapowiadano utworzenie tutaj getta.

Prawda była inna. Wieliczka została otoczona przez Niemców, a około 10 tysięcy Żydów zebrano na łąkach bogucickich. Większość osób przewieziono do obozu w Bełżcu, sześćset - do obozów pracy przymusowej, a ok. tysiąca rozstrzelano. Szacuje się, że z sierpniowej zagłady w Wieliczce ocalało tylko ok. 100 osób.