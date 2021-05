Wieliczka. Wracają apele o autobus MPK na osiedle Bogucice. Wraz z tym mieszkańcy upominają się o chodniki Jolanta Białek

Mieszkańcy postanowili upomnieć się o swoje w formie banerów, bo dotychczasowe prośby w tej sprawie, przedstawiane - od niemal 15 lat - m.in. w formie petycji, nie przyniosły rezultatów materiały portalu Wielicka Informacja Komunikacyjna

„Ulica Wygoda żąda chodnika i autobusu” - takie banery pojawiły się w ostatnich dniach na osiedlu Bogucice w Wieliczce. To kolejny apel mieszkańców o uruchomienie komunikacji MPK w rejon Wieliczki, graniczący bezpośrednio z Krakowem. Społeczność Bogucic nie może doprosić się o to od niemal 15 lat. Równie długo trwają prośby mieszkańców o wykonanie chodnika przy ul. Wygody, a także przy ul. Długiej. Co na to władze Wieliczki?