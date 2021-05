Wieliczka. Zamknięto czasowo ulicę Goliana. Takie sytuacje będą także na innych ulicach w centrum miasta Jolanta Białek

Zobacz galerię (3 zdjęcia) Na ulicach w centrum Wieliczki rozpoczęto prace, m.in. geologiczne związane z przygotowaniami do unijnej inwestycji mającej zabezpieczyć miasto przed skutkami ulewnych deszczy. Są utrudnienia w ruchu zdjęcia: UMiG Wieliczka Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Ulica Goliana w centrum Wieliczki została zamknięta dla ruchu w środę (19 maja) w godzinach porannych. Autobusy kursują objazdami. Na ulicę Goliana mogą wjechać obecnie tylko jej mieszkańcy (utrzymano tam dojazd do posesji). Taka sytuacja potrwa do czwartkowego wieczora (do 20 maja). Z wyjaśnień, które uzyskaliśmy w Urzędzie Miasta w Wieliczce wynika, że przyczyną tego nie jest awaria, ale prace, m.in. geologiczne związane z przygotowaniem do ogromnej inwestycji, mającej zabezpieczyć miasto przed skutkami intensywnych deszczy.