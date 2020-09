Wieliczka. Zaniedbana pętla autobusowa. Mieszkańcy żądają szybkiej poprawy jej estetyki, a także bezpieczeństwa

Pętla autobusowa na os. Wincentego Pola oraz jej otoczenie są w coraz gorszym stanie, a obietnice poprawy tu sytuacji kończą się niczym - alarmują mieszkańcy. Ludzie zwracają uwagę nie tylko na brak tam dobrego oświetlenia i monitoringu, ale także notoryczne zaśmiecenie miejsca odwiedzanego codziennie przez wielu mieszkańców i turystów. Co na to wieliccy urzędnicy? Kolejny raz deklarują, że zajmują się sprawą.

Z placu autobusowego przy ul. Piłsudskiego kursują wszystkie (cztery) linie aglomeracyjne Wieliczka – Kraków. Prócz pasażerów autobusów MPK „przewijają się” tam licznie mieszkańcy osiedla oraz uczniowie Kampusu Wielickiego (ponad 1200 osób). „Nie ma tam oświetlenia, wystarczającej liczby koszy, ławek etc. Wiele razy obiecywano, że to miejsce będzie lepiej wyglądało. Niestety, przez kolejne lata nic nie zrobiono. Nadal na sąsiedniej działce pełno jest śmieci, kosze są przepełnione. Wiaty choć są nowe, są brudne - nikt o nie nie dba. Obiecywano monitoring nad pętlą i dodatkowe oświetlenie tego miejsca, ale nie zrobiono kompletnie nic. Plac dalej jest zaniedbany, a my mieszkańcy musimy wstydzić się przed przyjezdnymi czy turystami” - irytuje się mieszkaniec Wieliczki, pan Tomasz.

„Nie wiem dlaczego władze Wieliczki tak bagatelizują to miejsce. Tyle osób przechodzi tu każdego dnia, a jest ono tak zaniedbane. Rozpoczyna się budowa wielkiego dworca za miliony złotych przy ul. Dembowskiego w Wieliczce. A na poprawę wizerunku pętli autobusowej przy ul. Piłsudskiego nie przeznacza się ani złotówki. Jak gminie nie wstyd? To są kpiny, bo mieszkańcy od lat zwracają uwagę na skandalicznie zaniedbane miejsce postoju autobusów przy ul. Piłsudskiego” - pisze wieliczanin w przesłanym na e-mailu. Wiceburmistrz Wieliczki ds. inwestycji Piotr Krupa przekonuje, że Zakład Gospodarki Komunalnej sprząta ten rejon codziennie (jednak zdjęcia, które wykonaliśmy na pętli 5 września potwierdzają to co mówią mieszkańcy – red.), a same przystanki „nie mogą być brudne, bo w związku z epidemią Covid-19 są obecnie często dezynfekowane”. - Zaśmiecony może być natomiast teren za przystankiem, ale tu problem polega na tym, że ta działka jest prywatna prywatna i o jej uporządkowanie powinien zadbać właściciel. Miasto starało się nawet o pozyskanie tego terenu (wykupienie lub zamianę na inny grunt), by rozbudować pętlę. Negocjacje w tej sprawie trwały ponad dwa lata, po czym właściciel działki wycofał się z transakcji, bez podania powodu – twierdzi Piotr Krupa.

Wiceburmistrz obiecuje natomiast, że w najbliższym czasie pojawią się na pętli dodatkowe ławki (poza przystankami). Zapewnia także w tym roku przygotowany zostanie projekt wykonania dodatkowych lamp na ulicy Piłsudskiego (odcinek przy Kampusie) oraz na pętli autobusowej. Tyle, że dokładnie taka sama obietnica padła publicznie ze strony wielickich urzędników jeszcze w 2016 roku… O zgłaszanych przez mieszkańców problemach, związanych z estetyką i bezpieczeństwem na głównym miejskim placu autobusowym, pisaliśmy wielokrotnie. Miasto nie rozwiązało nadal także dużej bolączki związanej z monitoringiem tego miejsca, który obecnie można nazwać jedynie „teoretycznym”. Są tam w sumie trzy kamery, dwie miejskie i jedna Spółdzielni Mieszkaniowej, ale jak słyszymy w Straży Miejskiej - wszystkie są stare (sprzed kilkunastu lat) i przekazywany przez nie obraz jest daleki od dobrego, a nocą nie widać już w zasadzie nic. Ponadto jedyna na pętli kamera obrotowa (pozostałe są stacjonarne) obecnie nie działa, bo kilka dni temu ktoś poprzecinał kable urządzenia. Naprawa tego potrwa około tygodnia.

- Zwrócimy się do miasta o fundusze na zakup trzech nowych kamer. Zostaną one zamontowane na pętli najszybciej jak będzie to możliwe – deklaruje komendant Straży Miejskiej w Wieliczce Kazimierz Hankus. Wrócimy do tematu