Wielka Wieś. Bohaterskie dzieci. Odważnie i odpowiedzialnie ratowały babcię

Dzieci Kacper i Kamilka, uczniowie Szkoły Filialnej w Modlniczce mieszkający z rodzicami Anną i Łukaszem Zającami w gminie Wielka Wieś pojechały do babci do Zawiercia. Było to w grudniu ubiegłego roku.

Tam dzieci wybrały się ze swoją babcią na spacer. Ich babcia poślizgnęła się i upadła. Okazało się to tak niefortunne, że złamała kręgosłup. Nie mogła się ruszyć. Kacper wyciągnął z jej plecaka telefon i zaczął dzwonić po pomoc. Wykręcił numer alarmowy 112, porozmawiał z dyspozytorem, ten przekierował go na pogotowie, tam podał wszystkie dane i informacje, gdzie się znajdują. A gdy w tym czasie trochę się zdenerwował, to wspierała go młodsza siostra Kamila. To bardzo ważne, żeby docenić taką postawę dzieci. Pokazać ich za wzór, że zachowały się odważnie i racjonalnie - mówi Krzysztof Wołos, wójt gminy Wielka Wieś.