Wielka Wieś. Powstanie Gminna Rada Seniorów. Chcą aktywizować, integrować ludzi starszych

Radni uznali, że seniorzy to duża grupa, która powinna mieć wpływ na na sprawy lokalnej społeczności, szczególnie na aktywizację najstarszego pokolenia.

Przyjęliśmy statut Gminnej Rady Seniorów jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym, wychodzącym z inicjatywami, przedstawiającym potrzeby społeczności seniorów. Zakładamy, że Gminna Rada Seniorów będzie liczyła 15 osób. Oczekujemy, że ze wszystkich 12 miejscowości naszej gminy będą przedstawiciele w tej nowej radzie. A dodatkowe trzy osoby będą ze wskazania wójta - wybrane spośród aktywnie działających seniorów - mówi Grzegorz Twardy, przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś.

Przewodniczący podkreśla, że w gminie Wielka Wieś działa kilka klubów seniora, ale zapadła decyzja, żeby stworzyć formalny samorząd seniorów, w którym znajdzie się reprezentacja wszystkich sołectw.

W każdej z wiosek sołtysi poinformują seniorów o możliwości kandydowania do Gminnej Rady Seniorów i osoby należące do najstarszego pokolenia wybiorą swojego reprezentanta. Kandydat na radnego nowej rady będzie musiał wcześniej zebrać podpisy poparcia co najmniej 15 osób. O terminach wyborów społeczność senioralna będzie informowana sukcesywnie.