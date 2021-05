Wielki turniej koszykówki dla dzieci już 12 czerwca w Tauron Arenie Kraków

Wielki turniej minikoszykówki ożywi Tauron Arenę Kraków po pandemii. Zawody odbędą się na czterech boiskach ulokowanych na głównej płycie hali, a weźmie w nich udział kilkadziesiąt drużyn z krakowskich szkół podstawowych i przedszkoli. Na co dzień dzieci rywalizują w Koszykarskiej Lidze Szkolnej. To unikatowy program w skali całej Polski.

System rozgrywek dotyczy najmłodszych dzieci, od klasy pierwszej do ósmej szkoły podstawowej, których nie obejmują rozgrywki centralne. Już przed pandemią cieszył się dużą popularnością, a impreza w Tauron Arenie z pewnością zapewni mu dodatkowy rozgłos.

- Chcemy, żeby to były wesołe rozgrywki, ale jednocześnie profesjonalne. By kojarzyły się z czymś wyjątkowym, nagrodą. W ten sposób pozyskuje się nowych pasjonatów koszykówki. Okazuje się, że rozgrywkami emocjonują się całe szkoły. To świetny mechanizm - twierdzi Grzegorz Radwan, pomysłodawca przedsięwzięcia, były reprezentant Polski w koszykówce (cytat za stroną KLS na Facebooku).