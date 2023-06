Wielkie święto folkloru już za dwa tygodnie w Myślenicach. Wiemy kto wystąpi, a będą to też polskie gwiazdy Katarzyna Hołuj

Do rozpoczęcie tegorocznych 9 Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem zostały dwa tygodnie. Muzyczno-taneczne święto, w tym roku pod hasłem „9 żywiołów tradycji” rozpocznie się 10 lipca, a przez dziesięć kolejnych dni Myślenice będą stolicą folkloru, ale nie tylko one, bo Festiwal zawita też do Krakowa i Miechowa. Wiadomo już jakie polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne wystąpią i jakie zespoły z folku czerpiące pojawią się na scenie.