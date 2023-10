Wielkowiejski Targ, czyli zdrowa oferta produktów lokalnych i badań profilaktycznych

W gminie Wielka Wieś targi odbywają się cyklicznie co dwa tygodnie. Stałą oferta są produkty regionalne, wyroby lokalne. Przybywa tu każdy z okolicy, kto chce kupić świeże warzyw, owoce, ale także przetwory i wyroby rękodzielnicze. Organizatorzy targu promują produkty spożywcze i walory turystyczne oraz kulturalne swojej gminy. Są panele dyskusyjne i ciekawe wydarzenia.

To tu na Wielkowiejskim targu zachęcają do ochrony środowiska, przedstawiają oferty edukacyjne, ale także opowiadają co dzieje się w okolicznych wioskach. Tym razem na targu na targu gościł sołtys Tomaszowic Rafał Grudnik, który opowiadał o sprawach bieżących i o tym z czego słynie jego wioska.

Ponadrto na targu wyjątkowe były warsztaty z dziergania i wyplatania, ale też czas poświęcony został zdrowiu i badaniom profilaktycznym. Podczas panelu dyskusyjnego do rozmowy zaproszony został dr Krzysztofa Kędziora, lekarz internista Centrum Medycznego Szyce. Były dyskusje o zdrowiu, profilaktyce - zapobieganiu chorobom i ich wczesnym wykrywaniu. Były badania profilaktyczne, szczepienia oraz porady fizjoterapeutów.