Wielkowiejski Targ z produktami regionalnymi i budkami dla jeży na koniec sezonu handlowego Barbara Ciryt

Stragany z produktami regionalnymi, degustacja bigosu i ciast oraz warsztaty budowania budek dla jeży - to propozycje Wielkowiejskiego Targu, który odbył się w sobotę, 28 października 2023 r. W tegorocznym sezonie targowym, trwającym od wiosny do jesieni, było to ostatnie cykliczne spotkanie z wystawcami. Atrakcją dodatkową były warsztaty budowy domków dla jeży.