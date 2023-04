Wiosenne porządki w mieście. Nad rzeką znaleziono m.in. fotel biurowy i opony

Cierpi przyroda i budżet

Najwięcej śmieci jest jednak zawsze tam gdzie, przez las prowadzi lokalna droga, taka jak na przykład ta na Chełm – mówi Wiktor Siłuszyk z Nadleśnictwa Myślenice. - Śmieci w lesie stwarzają zagrożenie dla ludzi i zwierząt, bo potłuczoną butelką można się skaleczyć, a dla zwierząt nawet podwójne, bo skuszone zapachami resztek jedzenia mogą się nimi zatruć albo jeszcze bardziej sobie zaszkodzić zjadając np. coś z opakowaniem. Jeszcze inna rzecz to koszty, bo jako Nadleśnictwo rocznie wydajemy ok. 70 tys. zł na uprzątniecie i wywiezienie śmieci z lasów. Wystarczy pomyśleć na ile ciekawych rzeczy można by wydać te pieniądze, gdyby wszyscy dbali o porządek.

Do PSZOK-a zamiast do lasu lub rzeki

W mieście i gminie Myślenice mamy ponad pół tysiąca koszy ulicznych, tak więc wyrzucenie do nich a nie w trawę butelki czy opakowania po chipsach to kwestia dobrej woli – mówił podczas zakończenia akcji.

Edukować mają też przygotowane przez gminę Myślenice tabliczki z napisami: „Dbajmy wspólnie o czyste miasto”, „Przyniosłeś pełne, wynieś puste”, „Rzucaj niedopałki do kosza”. To kontynuacja rozpoczętej tu w 2020 roku kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czyste Miasto”.

Konkurs trwa

W akcji można też wziąć udział indywidualnie i posprzątać wybrany przez siebie teren. Do 21 kwietnia każdy z mieszkańców może odebrać z magistratu darmowe worki i rękawiczki. Do tego dnia trwa tez konkurs, który polega na posprzątaniu wybranego ogólnodostępnego terenu zielonego w swojej okolicy i zamieszczeniu na fanpejdżu gminy zdjęć sprzed i po sprzątaniu. Wśród uczestników mają być rozlosowane nagrody.

Przyjaciele Raby planują porządki nad rzeką

22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Dzień później, bo 23 kwietnia do sprzątania brzegów Raby i rzeki zapraszają Przyjaciele Raby, czyli dobczycka sekcja Polskiego Związku Wędkarskiego.

Zbiórka i kończące akcję wspólne ognisko odbędą się w Gdowie przy nowym moście, ale do akcji można się przyłączyć także w Dobczycach a wypełnione worki pozostawić obok koszy na parkingu przy SP nr 1 lub pod nowym mostem (od strony strefy przemysłowej).

Kto nie ma możliwości udział udziału w akcji w niedzielę, może to zrobić w piątek lub sobotę zostawiając na koniec worki we wskazanych wyżej miejscach.