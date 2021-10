Włamywacz z Gruzji wpadł na lotnisku w Balicach. Międzynarodowy nakaz jego aresztowania wydano we Włoszech

32-letni Gruzin został zatrzymany na lotnisku w Krakowie-Balicach - w sobotę 23 października - podczas odprawy granicznej, tuż po przylocie z ojczystego kraju. Mężczyzna był poszukiwany przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wystawionego przez włoski wymiar sprawiedliwości. Na miejsce zostali wezwani policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, którzy przejęli poszukiwanego.

Europejski Nakaz Aresztowania wobec 32-latka został wydany przez włoskie władze w celu aresztowania i przekazania lub ekstradycji za popełnione włamania do domów, których dopuścił się na terenie Włoch - informuje podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

W poniedziałek 25 października - policjanci doprowadzili zatrzymanego do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a następnie do sądu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 7 dni. Zgodnie z dyspozycją sądu jeszcze tego samego dnia Gruzin został doprowadzony przez policjantów do aresztu śledczego, skąd z kolei, trafi w ręce włoskiego wymiaru sprawiedliwości.