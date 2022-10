Wódz nadaje. "Acta est fabula"

O odwadze Polek niech świadczy fakt, że niecałe dwa miesiące wcześniej – w połowie grudnia roku 1970 – PRL-owskie władze krwawo stłumiły protesty na Wybrzeżu. Tam zabito aż 41 osób, poraniono 1164, a do aresztu trafiło ponad 3 tys. ludzi walczących o swoją godność. Pomimo owej hekatomby, łodzianki zatrzymały maszyny i zmusiły do negocjacji samego Piotra Jaroszewicza – nowo wybranego premiera, który przybył do miasta wespół z Janem Szydlakiem i Józefem Tejchmą, członkami Biura Politycznego PZPR. Efekt akcji był taki, że komunistyczny gabinet przywrócił wcześniej podniesione ceny – główny powód buntu stoczniowców i włókniarek – do stanu sprzed drastycznych podwyżek, a robotnice wróciły do pracy. Dwie dekady później, na początku lat 90. XX w., polską gospodarką zaczął zarządzać inny partyjny aparatczyk, Leszek Balcerowicz, którego liberalne posunięcia „wygasiły” praktycznie cały łódzki przemysł. Wtedy już nikt nawet nie myślał o powtórzeniu protestów z epoki gierkowskiej, a zastraszone robotnice były zwalniane z pracy i stały w długich kolejkach po mityczną „kuroniówkę”. W fabrycznych halach nastała całkowita cisza, a w dachowych rynnach nieśmiało zaczęły wyrastać chwasty. Acta est fabula.