Wojsko na Rynku w Skawinie. Żołnierze złożyli przysięgę, zaprezentowali się podczas defilady. Wśród mieszkańców promowali służbę wojskową

Przysięgali reprezentanci dwóch jednostek

- Wypowiadając głośno słowa roty Przysięgi Wojskowej świadczycie o waszym patriotyzmie oraz gotowości do najwyższych zobowiązań wobec ojczyzny i narodu. Dzisiaj ta przysięga nabiera nowego wymiaru. Gdy za naszą wschodnią granicą toczy się konflikt zbrojny, umierają nie tylko żołnierze, ale również ludność cywilna w tym dzieci, my żołnierze Wojska Polskiego musimy być przygotowani i gotowi na to aby bronić niepodległości i granic naszej Ojczyzny - mówił do żołnierzy płk Mariusz Toporek, dowódca 5 Pułku Dowodzenia, a jednocześnie gospodarz uroczystości.

Naród siłą państwa, żołnierz siłą armii

Na uroczystość w Skawinie przybył także przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie - to płk Piotr Seroka, który po przysiędze mówił do żołnierzy, ich rodzin i zebranych mieszkańców: Służba wojskowa to zdolność do poświęceń do poświęceń tych najwyższych. To definiuje żołnierza i odróżnia od pozostałych profesji.