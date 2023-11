Wójt z 25-letnim stażem i 50-lecie gminy. Jubileusz to okazja do pochwalenia się wielkim rozwojem podkrakowskiej gminy

Podkreśla, że dla niego najważniejszy jest fakt, że mieszkańcy tej gminy - z których już około 80 procent to ludność napływowa - utożsamiają się z gminą, pracują dla niej, integrują się.

- To mieszkańcy swoją postawą, zaangażowaniem, udziałem w wielu wydarzeniach podkreślają to wielkie dziedzictwo kulturowe, ostatnio zamanifestowane podczas święta stroju ludowego. To jest najcenniejsze, ludzie którzy pokazują, że ta gmina z jej walorami, historią i tradycją to ich miejsce życia - mówi Bogusław Król, wójt gminy Zielonki, który sprawuje funkcje szefa gminy od 25 lat.