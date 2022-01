Wola Kalinowska. Niebywałe - pożar traw w środku zimy, przy minusowych temperaturach Barbara Ciryt

Palące się trawy w Woli Kalinowskiej w środku zimy Fot. OSP Wola Kalinowska Zobacz galerię (3 zdjęcia)

W Woli Kalinowskiej w gminie Sułoszowa w sobotę 8 stycznia doszło do pożaru traw. Takie zgłoszenie zaskoczyło nawet strażaków, bo do płonących traw zwykle zgłoszenia otrzymują wiosną. Tym razem było rekordowo wcześnie i to przy minusowej temperaturze. Jak informują strażacy, pożar był dosyć duży, mocno się paliło, dymy było widać z daleka. Akcja trwała około 45 minut.