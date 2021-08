Wpadł złodziej katalizatorów. Kradł w Wieliczce i gminie Biskupice

Do kradzieży katalizatorów doszło w ostatnim czasie. Policjanci szybko ustalili, jakim samochodem porusza się sprawca rabunków, a w minionym tygodniu policjanci z patrolu zauważyli na jednej z ulic w Wieliczce typowanego seata.

- Okazało się, że w samochodzie spał 28-letni mieszkaniec gminy Biskupice, podejrzewany o kradzieże. Podczas kontroli mundurowi znaleźli przy nim amfetaminę oraz narzędzia służące do wycinania katalizatorów. Dodatkowo ujawnili, że jego auto posiada dwie różne tablice rejestracyjne, które są przypisane do innych pojazdów, co stanowi wykroczenie – podaje Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce.