Wrocimowice. Mężczyzna porażony prądem. Trafił do szpitala Aleksander Gąciarz

We wtorek przed południem służby ratownicze zostały wezwane do Wrocimowic (gmina Radziemice), gdzie doszło prawdopodobnie do porażenia prądem mężczyzny w średnim wieku. Po przywróceniu czynności życiowych pacjent został przewieziony do szpitala.