Wsparcie na remonty dróg w gminach i powiecie krakowskim. 14 zadań będzie dofinansowanych

– Był to nabór dodatkowy, przygotowany z myślą o małych remontach, szybkich pracach naprawczych i poprawie nawierzchni. Niejednokrotnie nie jest konieczne przeprowadzanie generalnej modernizacji, a wystarczy tzw. remont nakładkowy, bez ingerencji w głębsze warstwy drogi. Prawie 7,6 mln zł z tej puli trafi do samorządów z powiatu krakowskiego – wylicza wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Rządowy fundusz dla wszystkich użytkowników dróg

- To sukces nas wszystkich, ale przede wszystkim samorządów. Rząd współpracuje ze wszystkimi, bo dedykujemy nasze programy wszystkim Polakom, zwykłym ludziom takim jak my. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg daje przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg – mówi minister Andrzej Adamczyk.

14 umów na remont podkrakowskich dróg

Dzięki nowym 14 umowom w powiecie krakowskim wyremontowanie zostanie ponad 14,6 km lokalnych dróg. Dwie z nich to powiatowe, kolejne 12 to trakty gminne.

Przyznane pieniądze stanowią od 50 do 80 proc. kosztów planowanych inwestycji na drogach powiatowych i gminnych.

Wielka budowa za sprawą rządowego funduszu

Z Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg do Małopolski trafiło łącznie prawie 1,3 mld zł. To pozwala na remonty i modernizacje ponad 1,2 tys. km odcinków dróg. Pracami objętych zostało 1173 zadania. Wojewoda podkreśla, że dzięki temu Małopolska stała się wielkim placem budowy. I przypomina, że do naszego województwa w naborze na 2024 rok mogą trafić rekordowe dotacje: prawie 229 mln zł na nowe zadania, a ponadto prawie 72 mln zł na zadania wieloletnie.