Wybory 2023. W powiecie myślenickim najliczniej głosowali w Wiśniowej, Myślenicach i Sieprawiu, najmniejsza frekwencja była w Raciechowicach

Mieszkańcy gminy Tokarnia swoje zaangażowanie wyborcze pokazali w niedzielę już przed południem, bo do godz. 12 mieli frekwencję 28,50 proc., czyli największą w powiecie myślenickim. Utrzymywali to do popołudnia, bo o godz. 17 mieli już 63,99 proc. i to wciąż była najwyższa frekwencja w powiecie. Chociaż już wtedy do tego wyniku zbliżała się także gmina Wiśniowa. Potem mobilizowali się jeszcze bardziej mieszkańcy Wiśniowej, Myślenic i Sieprawia.

Najsłabsza mobilizacja była na początku w Lubniu, Raciechowicach i Pcimiu. Potem Pcim ruszył do urn, a najniższa frekwencja, chociaż bez zarzutów pozostała w Raciechowicach na poziomie 71,48 proc. W całym powiecie myślenickim głosowało ponad 75 tysięcy mieszkańców, a frekwencja ogólnie w powiecie wyniosła 76,50 proc. głosów.