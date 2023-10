Wybory 2023. W powiecie myślenickim zdecydowanie wygrał PiS. Jeden mieszkaniec został wybrany do parlamentu Barbara Ciryt

Mieszkańcy powiatu myślenickiego wybierali spośród 110 kandydatów w okręgu wyborczym nr 12 obejmującym powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki. Mandatów do obsadzenia w Sejmie jest 8. Natomiast do Senatu wyborcy głosowali w okręgu nr 30 obejmującym te same powiatu co do Sejmu. Wybierali 1 senatora spośród pięciu kandydatów.