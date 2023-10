Wybory 2023. W powiecie wielickim najliczniej głosowali w Wieliczce i Niepołomicach, a najmniejsza frekwencja była w gminie Kłaj Barbara Ciryt

Frekwencja w wyborach parlamentarnych przeszła oczekiwania wszytkich

Rekord frekwencji w powiecie wielickim padł w samej gminie Wieliczka, bo tu ogona frekwencja wyniosła ponad 80 proc. Ponadto rekordowa komisja to nr 30 w Strumianach, gdzie zagłosowało 86,73 procent uprawnionych. Do 80 proc. zbliżyli się też wyborcy w gminie Niepołomice. Najmniej licznie do urn szli mieszkańcy gminy Kłaju, chociaż przekroczone 76 procent to także bardzo dużo. Zobacz frekwencję we wszystkich gminach powiatu wielickiego przez cały dzień wyborczy.