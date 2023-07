Wybudują basen w Krzeszowicach. Za dwa lata będzie można pływać. W planach jest tu kompleks pływalni krytych i otwartych

Basen w Krzeszowicach za dwa lata

- To będzie pierwszy etap zaplanowanego basenowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Powstający obecnie projekt ma obejmować basen z trzema torami oraz basen dla dzieci z niewielką zjeżdżalnią. Jednocześnie chcemy, żeby firma zaprojektowała kolejny basen z sześcioma torami po 25 metrów długości. To jednak w ramach obecnego zadania planujemy w fazie projektu, a realizacja będzie już w drugim etapie budowy kompleksu basenowego - mówi Wacław Gregorczyk, burmistrz Krzeszowic.

Cztery etapy budowy kompleksu basenów

Kompleks basenów to ogromne przedsięwzięcie. Zadanie podzielono na etapy, żeby rozpocząć realizację. Obecnie umowę podpisano na zadanie, które ma kosztować 33 mln 859 tys. zł. Samorząd pozyskał na to przedsięwzięcie 21 mln zł z Rządowego Programu Polski Ład, natomiast z budżetu gminy zostanie przeznaczone 13 mln zł. Radni zaplanowali finansowanie basenu w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.

Kompleks basenów wpisuje się w rozwój miasta

- Szacując wówczas koszty budowy tego kompleksu liczyliśmy, że inwestycję zgłosimy do finansowania z Krajowego Planu Odnowy, jednak jego nie ma i musimy szukać innych możliwości finansowania zaplanowanych zadań. Jednak nie zmieniamy planów co do tworzenia tego kompleksu obiektów rekreacyjnych. To wpisuje się w pozytywny rozwój Krzeszowic - mówi burmistrz Gregorczyk.

Firma Dombud, która wygrała przetarg na projektowanie i budowę basenu w Krzeszowicach realizuje już w tym mieście inwestycję powiatową - budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym.

Gdy przed kilku laty powstała koncepcja Krzeszowickiego Kompleksu Zdrojowego, to przygotowano także wizualizację tego obiektu, ale była już nieco zmieniona. Obecnie władze podkreślają, że projektant nie musi trzymać się tego, co powstało przed laty.