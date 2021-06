Wyjątkowe zakończenie roku szkolnego w Katolickich Szkołach im. Świętej Rodziny z Nazaretu. Pożegnanie ks. dyrektora

Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęło rozdanie uczniom w klasach świadectw i wyróżnień. O godzinie 10.00 w szkolnej kaplicy odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna. Wzruszające chwile nastąpiły po godzinie 11.00 kiedy rodzice, uczniowie oraz grono pedagogiczne pożegnali odchodzącego z funkcji dyrektora szkół księdza Krzysztofa Wilka.

- W Kościele mamy ten komfort, że kiedy przełożony zleca misję, to się już nie martwimy o to jak to będzie, bo po ludzku nie zawsze jest to naszym marzeniem, ale gdy spojrzymy wstecz okazuje się, że te dzieła przynoszą dobre owoce. W sercu zostanie mi bliskość ludzi. Licząc 14 lat razy 1470 uczniów, ich rodzeństwo i rodziców to są te więzi, znajomości, przyjaźnie, które pozostają bo rola dyrektora jest tylko służbą, natomiast relacja z człowiekiem jest zadaniem na całe życie - powiedział ksiądz dyrektor Krzysztof Wilk.