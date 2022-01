Wypadek na A4 na wysokości Zalasu. Autostrada została zablokowana. Śmigłowiec nie mógł wylądować

M jak miłość odc. 1629. Zemsta i zakończenie związku. Streszczenie odcinka [17.01.22]

Dawid odkrywa tajemnicę swojego ojca. Czy będzie próbował przekonać go do przyznania się do winy? Tymczasem Tadeusz nie może już wytrzymać w związku z Edytą. Co...