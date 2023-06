Wypadek na drodze wojewódzkiej w Czasławiu. Są poszkodowani Katarzyna Hołuj

W niedzielę (18 czerwca) po godz. 14 służby zostały wezwane do Czasławia (gm. Raciechowice), gdzie na drodze wojewódzkiej na 964 doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe w wyniku czego trzy osoby zostały poszkodowane. Ranni zostali zabrani do szpitala przez zespoły ratownictwa medycznego. Na miejscu pracowały też policja i straż pożarna. Droga przez ponad godzinę była zablokowana.