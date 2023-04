Wypadek pod Krakowem. Dachował samochód osobowy. Ranna osoba trafiła do szpitala Barbara Ciryt

W Grębynicach w gminie Zielonki doszło do wypadku. W Poniedziałek Wielkanocny, 10 kwietnia około godz. 17 na ul. Studenckiej doszło do dachowania samochodu osobowego. Jedna osoba została poszkodowana. To kierowca pojazdu. Karetka pogotowia zabrała go do szpitala.