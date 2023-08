Wypadek w gminie Słomniki. Zderzyły się trzy samochody osobowe. Utrudnienia na drodze Barbara Ciryt

W miejscowości Niedźwiedź na ul. Kocmyrzowskiej we wtorek, 1 sierpnia, doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Jak informują służby była to kolizja, nie było informacji o osobach poszkodowanych. Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratownicze. Natomiast kierowcy musieli się liczyć ze sporymi utrudnieniami na drodze.