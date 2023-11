Wypadek w Miechowie. Zderzenie tira z samochodem dostawczym na DK7

Do zdarzenia doszło około godziny 10.20. Kierujący dostawczym renaultem masterem 23-letni mężczyzna, wyjeżdżając z ulicy Spacerowej, nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy ciężarowego renaulta, doprowadzając do zderzenia pojazdów. W wyniku wypadku kierowca dostawczaka doznał urazy biodra i nogi. Z obrażeniami ciała została przewieziony do szpitala w Miechowie. Oprócz tego został ukarany mandatem w wysokości 2 tys. złotych. Był trzeźwy.

W czasie prowadzenia działań ratowniczych ruch na drodze krajowej odbywał się w sposób wahadłowy. W tej chwili został już przywrócony normalny ruch.

