Wypadek w powiecie myślenickim. Piesza została potrącona na drodze powiatowej Barbara Ciryt

Zdjęcie ilustracyjne Archiwum Polska Press

W Krzczonowie w gminie Tokarnia doszło do wypadku w poniedziałek, 11 grudnia około godz. 17.30. Na drodze powiatowej prowadzącej do Tokarni została potrącona osoba piesza. To kobieta w wieku około 60 lat.