Wypadki na zakopiance w Myślenicach. Zderzenie kilku samochodów i utrudnienia w ruchu

Pierwsze zdarzenie na zakopiance miało miejsce na zjeździe z drogi krajowej w kierunku Polanki, gdzie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wypadku została poszkodowana jedna osoba. Do pomocy jej wysłano zespół ratownictwa medycznego. Na miejsce zdarzenia przybyły także zastępy OSP Myślenice Dolne Przedmieście oraz policja z Myślenic. Kierowcy napotkali tam na spore utrudnienia w ruchu.

Niedługo potem na zakopiance w Myślenicach doszło do kolejnego wypadku. Tym razem zderzyły się cztery samochody osobowe. Ze wstępnych informacji wynikało, że nikt z uczestników nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu działały te same służby, co poprzednio. W związku z zaistniałą sytuacją, na zakopiance były kolejne utrudnienia.

Po południu na drodze krajowej nr 7 znów zderzyły się dwa samochody osobowe, znów wezwano służby. Ruch na zakopianka kolejny raz został zakłócony w rejonie Myślenic.