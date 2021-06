Wznowione loty z lotniska Kraków-Balice do Zurychu i Stuttgartu. Połączenia Swiss i Eurowings wracają po pandemicznej przerwie [3.06.2021]

Znów latamy z Krakowa do Wiednia. Austrian Airlines wraca z jednym z ulubionych połączeń Małopolan

Na lotnisko w Krakowie-Balicach wraca po 14 miesiącach połączenie do Wiednia, skąd można polecieć dalej – do ponad dwustu lokalizacji na świecie. Po pandemii Austrian Airlines odbudowuje siatkę połączeń, co przyspieszy powrót Kraków Airport do normalności. Do końca czerwca polecimy z Krakowa do stolicy Austrii (i z powrotem) cztery razy w tygodniu, od lipca – siedem razy w tygodniu, a od sierpnia – dwa razy dziennie.