Z pierwotnej urody czasami pozostaje tylko nazwa

Dwadzieścia kilka milinów lat temu całą Europę porastały lasy magnolii, tulipanowców i ambrozjowców. Nawiasem mówiąc ich rodowód sięga blisko 100 milionów lat, czyli epoki dinozaurów. Gdyby nie kolejne zlodowacenia, które objęły Europę, magnolie wciąż rosłyby w naszych lasach. Piękne i stare rośliny przetrwały w Japonii i Ameryce Północnej, gdzie lodowiec miał znacznie mniejszy zasięg.

Przy najbliższej okazji proszę zerknąć do wnętrza kwiatu magnolii. Słupki i pręciki ułożone są spiralnie, co jest dowodem na pradawne pochodzenie. Podobnie liczne płatki. Zaś u współczesnych roślin części kwiatu ułożone są w kilku zaledwie kręgach. Mniejsza o historię. Kwitnące magnolie to najpiękniejsza widokówka wiosny. Pozbawione liści drzewa obsypane wielkimi, białymi, różowymi kwiatami. Najpiękniejsze są stare gatunki, które mają pachnące kwiaty. Zawdzięczamy je poprzednim pokoleniom, które miały czas by posadzić roślinę i cierpliwie czekać na pierwsze kwiaty.

Dzisiaj wszyscy chcą mieć wszystko od zaraz. Także kwitnąca magnolie. Z pierwotnej urody została im tylko nazwa, bo czy podobać się może lichy patyczek obciążony gigantycznymi, spasionymi pąkami, które widać z daleka, ale za to całkowicie pozbawione zapachu?