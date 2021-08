Za nami Myślenicki Zlot MDP i Piknik Ratowniczy [ZDJĘCIA]

Medale i podziękowania trafiły do wszystkich, bo na wszystkich bez wyjątku liczą w przyszłości strażacy i strażaczki.

Jak mówił druh Maciej Górka, wiceprezes OSP Myślenice Górne Przedmieście, która to jednostka była głównym organizatorem Zlotu i Pikniku, edukacja i szkolenie dzieci i młodzieży odgrywają niebagatelne znaczenie.

Chodzi o to, abyśmy mieli „narybek”, młodzież to nasza przyszłość. Co z tego, że będziemy mieli nowoczesny sprzęt, jak nie będziemy mieć ludzi? Dlatego to robimy, bo muszą być wyszkoleni, no i oczywiście muszą chcieć to robić, tak jak jest w nazwie OSP, czyli ochotniczo