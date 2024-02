Zabrzmi dzwon o imieniu św. Jan Paweł II. Zawiśnie na wieży nowego kościoła na Ruczaju w Krakowie

- To motto dla parafian. Napis będzie zwrócony w stronę osiedla, w stronę bloków, domów naszych mieszkańców. Dzwon tak jest zaprojektowany, że patrząc na niego z przodu kościoła będzie widoczna postać św. Jana Pawła II, a z tyłu łódź nawiązująca do tego "duc in altum", czyli wypłyń na głębię - mówi ks. Tomasz.