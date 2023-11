Żaki z AP Wierzbowianka wygrywają turniej w Proszowicach

Do rywalizacji w kategorii żaków przystąpiło siedem zespołów. Podopieczni Pawła Sowy z AP Wierzbowianka pokonali gospodarzy AP Proszowianka 4:0, Ekler Baranówka 3:1, Champions Miechów 3:1, Radziszowiankę II 2:0 i Szreniawę Koszyce 8:0 oraz zremisowali z Radziszowianką I 1:1.

Choć w czasie zawodów nie była prowadzona oficjalna klasyfikacja turniejowa (w tych rocznikach raczej nie praktykuje się tego), to puchar dla najlepszego zespołu odebrali chłopcy z Wierzbna, którzy zagrali w składzie: Gabriel Rokita, Alan Kurowski, Nikodem Marciński, Antoni Gudowski, Wojciech Rusowicz, Mikołaj Gudowski, Mikołaj Lewandowski i Karol Stańczyk.

- To grupa, która trenuje w naszej akademii od samego początku, czyli od trzech lat – mówi trener Paweł Sowa, który zajęcia z młodymi piłkarzami ćwiczącymi w AP Wierzbowianka prowadzi wspólnie z Mateuszem Grzegorczykiem (właściciel AP) i Mariuszem Głąbickim. Cała trójka szkoleniowców to byli zawodnicy m. in. Proszowianki.