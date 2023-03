Zalety wędrówki

Naukowcy przebadali dwa gatunki wędrownych ptaków. Były to podróżujące samopas drobne ptaki trzcinniki i preferujące grupowe wyprawy turkawki wielkości zwyczajnego gołębia. U obydwu stwierdzono powiększanie mózgów. Sprytnym sposobem analizując skład pierwiastków w tkankach ustalono, gdzie i jak daleko przebiegały trasy wędrówek. Potem rozebrano ptasie mózgi na drobne części, co niestety wymagało pozbawienia życia schwytany zwierzaków. Okazało się, iż u podróżujących samopas trzcinników rozwojowi ulega część mózgu odpowiadająca za orientację w terenie, czyli taki ptasi odpowiednik GPS-u.

Zaś u wędrujących gromadnie turkawek ośrodki kierujące wzajemną komunikacją w grupie, tak potrzebną w czasie zbiorowej podróży. Jak się łatwo domyśleć, im dalej wędrowały ptaki, tym mózgi były większe. Krótko mówiąc bezsporny dowód, iż podróże, przynajmniej u ptaków, kształcą. I kolejne odkrycie, czyli zdolność do powiększania centralnego układy nerwowego u dorosłych zwierząt, co bynajmniej nie było to tej pory oczywiste.